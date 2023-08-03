Подростку в ХМАО может грозить срок из-за нападения на сверстника с ножом Фото: Татьяна Коркина

Подростку в ХМАО может грозить срок из-за нападения на 17-летнего парня с ножом. Случилось это в мае текущего года на территории поселка Белый Яр Сургутского района.

По информации СУ СК РФ по ХМАО, между двумя подростками произошел конфликт, во время которого 16-летний юноша из-за неприязненных отношений и в связи с ранее произошедшим конфликтом, взял нож и нанес 17-летнему подростку два удара данным ножом в спину.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения, направлено в судебные органы для рассмотрения по существу - говорится в сообщении.