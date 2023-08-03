В ХМАО водитель иномарки не уступил дорогу отечественному авто и спровоцировал аварию

Фото: Госавтоинспекция Югры

В Югре зарегистрировано 7 ДТП, в которых 9 человек получили травмы. Так, по вине «начинающего водителя» пострадали два человека. Так, в Нефтеюганске, 26-летняя женщина, управляя «Chevrolet», при повороте налево, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ», под управлением 33-летнего мужчины. В результате ДТП оба водителя получили травмы.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Кроме того, сотрудниками ГИБДД задержано 11 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 125 водителей и 46 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей сконцентрировать свое внимание на дорожной обстановке.