В Югре после реконструкции открыли движение по мосту через протоку Чеускино

Фото: Госавтоинспекция Югры

В Югре открыли движение по мосту через протоку Чеускино после реконструкции. Об этом сообщили в Управление автомобильных дорог Югры.

- Мостовой переход расположен на региональной трассе «Нефтеюганск - левый берег реки Обь» и имеет важное социально-экономическое значение – для жителей Нефтеюганского района это «выход» на сеть федеральных и региональных автодорог - говорится в сообщении.

Мост построили в 1967 году и он нуждался в реконструкции из-за дефектов главных несущих конструкций искусственного сооружения. Специалистам пришлось почти заново его строить. Общая протяженность с подходами составила 542 м, в том числе мост - 156,755 м.

Работы начались в сентябре прошлого года. Срок окончания работ по контракту - декабрь 2023 года, но удалось завершить основные строительно-монтажные работы раньше. Уже 1 августа торжественно переключили движение транспорта с временного моста на новый.

До октября полностью демонтируют временный мост и временные подъездные пути.