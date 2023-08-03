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НовостиПроисшествия3 августа 2023 4:57

Кражи, мошенничество, наркотики: за сутки в Югре зарегистрировано 31 преступление

Полиция Югры опубликовала криминальную хронику за прошедшие сутки
Виктория Терина
В Югре за сутки зарегистрировано 31 преступление

В Югре за сутки зарегистрировано 31 преступление

Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 31 преступление, по горячим следам раскрыто 16. Так, в Радужном полицейские задержали подозреваемую в краже золотой цепочки с кулоном стоимостью 33 тысячи рублей. 37-летняя женщина находилась в квартире и стащила украшение, а потом сдала краденное в ломбард.

В Нижневартовске задержана 35-летняя женщина. У нее нашли сверток с наркотиком, массой 1,187 грамма. А в Нягани житель Приморского края попался на том, что использовал персональные данные другого человека для оформления на сайте микрофинансовой организации займа.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.