С начала года в Центре охраны материнства и детства Сургута родилось 4 576 малышей Фото: Татьяна Коркина

С начала года в Центре охраны материнства и детства Сургута родилось 4 576 малышей: 2 182 мальчика и 2 394 девочки, в том числе 3 тройни и 51 двойня. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале Центра.

В июле текущего года в медучреждении на свет появилось 731 малыш: 386 мальчиков и 345 девочек. По сравнению, с июлем прошлого года, количество новорожденных мальчиков увеличилось. Кроме того, в июле в Центре родилась тройня. Малыши появились на свет недоношенными, но под присмотром медиков и любящей мамы меньше чем за месяц набрали вес и их выписали домой.

Напомним, ранее мы писали о том, что за февраль в Сургутском окружном клиническом центре родилось 634 малыша.