Школьница в ХМАО доверилась мошенникам и предоставила доступ к мобильному банку матери Фото: Юлия Кучеренко

В Сургутском районе 13-летняя девочка доверилась мошенникам и предоставила доступ к мобильному банку матери. В полицию обратилась 50-летняя женщина и рассказала, что в соцсети дочери написала подруга и попросила помочь в отключении платных услуг сотового оператора, для этого ей необходимо было продиктовать все пришедшие коды.

Девочка поверила и решила помочь подруге. Под диктовку мошенников она предоставила доступ к мобильному банку, где денег на счету не было. А после ей вновь написала подруга о том, что теперь эти платные услуги подключены у нее, и ей необходимо проделать ту же операцию с телефоном мамы. В итоге мошенники списали 14 тысяч рублей. И только после списания денег девочка позвонила подруге и выяснилась, что ее аккаунт был взломан мошенниками.

Возбуждено уголовное дело.