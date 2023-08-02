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НовостиПроисшествия2 августа 2023 9:51

Школьница в ХМАО доверилась мошенникам и предоставила доступ к мобильному банку матери

Девочка решила помочь подруге, но оказалось, что ее аккаунт взломали
Виктория Терина
Школьница в ХМАО доверилась мошенникам и предоставила доступ к мобильному банку матери

Школьница в ХМАО доверилась мошенникам и предоставила доступ к мобильному банку матери

Фото: Юлия Кучеренко

В Сургутском районе 13-летняя девочка доверилась мошенникам и предоставила доступ к мобильному банку матери. В полицию обратилась 50-летняя женщина и рассказала, что в соцсети дочери написала подруга и попросила помочь в отключении платных услуг сотового оператора, для этого ей необходимо было продиктовать все пришедшие коды.

Девочка поверила и решила помочь подруге. Под диктовку мошенников она предоставила доступ к мобильному банку, где денег на счету не было. А после ей вновь написала подруга о том, что теперь эти платные услуги подключены у нее, и ей необходимо проделать ту же операцию с телефоном мамы. В итоге мошенники списали 14 тысяч рублей. И только после списания денег девочка позвонила подруге и выяснилась, что ее аккаунт был взломан мошенниками.

Возбуждено уголовное дело.