В Нижневартовске переносят сети теплоснабжения возле аварийного дома по улице Мира 6А

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Жильцы домов по улице Мира, которые проживают рядом с аварийный и разрушенным после ЧП домом обратили внимание на технику рядом со зданием. О том, что происходит и для чего там находится техника рассказал директор управляющей компании «ПРЭТ №3» Максим Коростелев.

По его словам, здесь необходимо перенести сети теплоснабжения, чтобы зимой без перебоев подавать тепло и горячую воду в соседние дома. Как уточнили в мэрии, работы не несут никакой опасности для жильцов этих домов.

Дом 6-А по улице Мира, признан аварийным и подлежащим сносу. Уже выделены средства на его снос, а пока продолжается работа по переселению граждан.