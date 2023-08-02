Хирурги в Югре спасли 85-летней бабушке ногу

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО

Рентгенохирурги окружной клинической больницы Сургута спасли 85-летней пациентке ногу. При обследовании оказалось, что у пенсионерки не поступала кровь к тканям и, как следствие, возникла острая ишемия конечности. Это очень опасное состояние, требующее немедленного вмешательства. Промедление с лечением могло привести к ампутации ноги.

Благодаря медикам, кровообращение в ноге полностью восстановилось. Пациентка находится под наблюдением врачей и через 5 дней будет выписана из стационара.

Операция, которую провели женщине считается высокотехнологичной и применяется под местной анестезией. Пациенты обычно выписываются на 5-6 сутки.