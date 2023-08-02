В Кондинском районе простятся с 26-летним Андреем Черепановым, погибшем в зоне СВО

Фото: администрация Кондинского района

В ходе специальной военной операции погиб 26-летний Андрей Черепанов из поселка Мортка. Парень окончил школу, а затем учился в Междуреченском агропромышленном колледже. В 2016 году Андрей отправился на срочную службу в армию, а после работал в колледже мастером производственного обучения. Среди коллег и студентов пользовался уважением.

Андрея Черепанова призвали на службу по частичной мобилизации. Все кто его знал отзываются о нем, как о настоящем мужчине, ответственном и внимательным к своей семье. Он был надежным и верным другом, добрым и отзывчивым человеком.

У бойца остались родители, супруга и сын. Семью Андрея Черепанова обеспечат всеми мерами поддержки, которые предусмотрены региональным и федеральным законодательством. Прощание с Андреем состоится 3 августа с 13:00 до 14:30 в Доме культуры поселка Мортка.