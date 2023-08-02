В ХМАО разыскивают 48-летнего мужчину, который ушел из дома в марте 2023 года

Фото: СУ СК РФ по ХМАО

В Кондинском районе разыскивают мужчину, который ушел из дома 5 месяцев назад. 01 марта текущего года утром он вышел из дома в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, при этом он не сообщал родственникам о своих планах сменить место жительства или длительно отсутствовать.

Урайский межрайонный следственный отдел завел уголовное дело из-за исчезновения 48-летнего Алексея Хатина. Следователи сообщают, что рост мужчины около 170-175 см., он худощавого телосложения, а волосы короткие. В день исчезновения Алексей Хатин был одет в черные джинсы, зеленую куртку и черный сапоги.

Следователи просят сообщить о местонахождение Алексея Анатольевича или обстоятельствах его исчезновения по телефону 8 (34676) 2-35-10. Либо связаться с дежурным следователем следственного управления по круглосуточному телефону: 8-950-502-74-52.