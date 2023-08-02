Энергетики повысили надежность электроснабжения труднодоступных населенных пунктов Югры

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В Югре завершен плановый ремонт высоковольтной подстанции «Выкатная», обеспечивающей электроэнергией девять труднодоступных населенных пунктов Ханты-Мансийского и Кондинского районов с общим населением более четырех тысяч человек. На повышение надежности электроснабжения отдаленных территорий энергетики направили 1,4 млн рублей.

На подстанции «Выкатная» специалисты «Россети Тюмень» выполнили техническое обслуживание свыше 120 единиц оборудования. Они провели ревизию двух силовых трансформаторов и восьми выключателей, а также диагностику масла для определения изолирующих свойств жидкого диэлектрика. Особое внимание энергетики уделили профилактике устройств релейной защиты и автоматики, необходимых для мгновенного обнаружения и отключения элементов электросети в случае нештатной ситуации.

Все запланированные работы проведены в рамках подготовки электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к отопительному сезону.