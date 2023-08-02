В Нижневартовском районе ликвидирована свалка в лесу

Фото: Природнадзор Югры

В Нижневартовском районе прошла акция «Чистый лес». Природнадзор Югры сообщил, что сотрудники Нижневартовского управления приняли участие в природоохранной акции, организованной Нижневартовским территориальным отделом – лесничеством. Во время акции ликвидирована несанкционированная свалка отходов производства и потребления, которая находилась в лесу. Теперь на одну свалку в лесу стало меньше.

- Уважаемые жители и гости Нижневартовского района. Помните, что сказал Антон Павлович Чехов: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят» - обратились к югорчанам сотрудники Природнадзора ХМАО.

Напомним, ранее мы писали о том, что Природнадзор Югры начал вакцинировать от бешенства диких плотоядных животных.