С начала года больше 1,3 тысяч югорских семей использовали маткапитал для обучения детей Фото: Татьяна Коркина

С начала года 1 325 югорских семей использовали материнский капитал на оплату образования. Об этом рассказали в правительстве региона. Социальный фонд перечислил на эти цели около 84 миллионов рублей. В 2023 году в ХМАО при рождении первенца родители получают 587 тысяч рублей, за второго ребенка - 775,6 тысяч рублей.

Как и в других регионах, материнский капитал можно использовать на обучение в любых образовательных учреждениях, на курсы языков и вождения, на творческие и спортивные занятия, а также на услуги няни, работающей как ИП. Средства государственной поддержки можно направить на образование как родных, так и усыновленных детей. Главное, чтобы ребенок был не старше 25 лет, а учебное заведение находилось в России и имело лицензию.

Отметим, что программу материнского капитала продлили до 2026 года. «Комсомольская правда» рассказывала, какие выплаты за первого ребенка предусмотрены в 2023 году.