Природнадзор Югры начал вакцинировать от бешенства диких плотоядных животных

Фото: официальный telegram-канал Природнадзора Югры

Природнадзор начал вакцинировать диких плотоядных животных на территории общедоступных охотничьих угодий Кондинского района.

- Инспекторы Кондинского отдела совместно со специалистами филиала БУ ХМАО-Югры «Ветеринарный центр» на территории общедоступных охотничьих угодий Кондинского района начали раскладывать вакцину-приманку с целью оральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства - говорится в telegram-канале Природнадзора Югры.

Вакцина-приманка выглядит как брикет, изготовленный из продуктов, пригодных для употребления плотоядными животными, таких как мясокостная и рыбная мука, говяжий жир. Приманку раскладывают вручную в местах, где обитают животные, такие как норы, тропы и опушки лесов. Для иммунизации животное должно съесть приманку с капсулой. При этом зверь получает годовую дозу препарата для иммунизации против бешенства. Важно отметить, что вакцина не вызывает заболевания у животных, даже если они съедают несколько доз одновременно. Кроме того, она безвредна не только для диких, но и для домашних животных.

Специалисты Кондинского отдела разложили уже 2 400 доз вакцины. Борьба с бешенством позволяет контролировать популяцию и вакцинацию животных. Это важная мера для предотвращения распространения бешенства среди диких плотоядных животных.