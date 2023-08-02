Председатель думы Нижневартовска Алексей Сатинов предупредил о спам-рассылке от его имени

Фото: телеграм-канал Алексея Сатинова

Главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы, председатель Думы Нижневартовска Алексей Сатинов сделал заявление по поводу сообщений от его имени, которые приходят различным людям. Рассылка ведется в Telegram.

- Просьба быть внимательными, проверять поступающую информацию с новых аккаунтов, обращайте внимание на заглавное фото профиля, галочка в телеграм может быть обычным эмодзи, не переходите по ссылкам, не сообщайте свои личные данные в ответных сообщениях, а лучше вообще не ведите переписку с подобными аккаунтами - написал Алексей Сатинов в своем-телеграм канале.

Фото: телеграм-канал Алексея Сатинова

Он также уточнил, что у него есть только один официальный канал и попросил был бдительным.