Фото: Госавтоинспекция Югры

В Югре за сутки произошло 1 ДТП, в котором 1 человек получил травмы. Авария произошла в поселке Лиственичный, в Кондинском районе. Мотоциклист без прав спровоцировал ДТП. По данным ГИБДД, 36-летний водитель мотоциклист на «ИМЗ-8.103», при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу автомобилю «Daewoo», двигающемуся по главной дороге. В результате ДТП виновник происшествия получил травмы.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Кроме того, за сутки сотрудниками Госавтоинспекции задержали 13 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 137 водителей и 42 - за нарушение правил перевозки детей.

За управление мотоциклом без прав водителю грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч

рублей. Госавтоинспекция Югры призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.