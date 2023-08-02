Пожары в Югре: последние новости на 2 августа 2023 года

Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

В Югре все еще фиксируются новые очаги возгорания в лесах. По данным департамента недропользования и природных ресурсов, сейчас ведутся работы по тушению пяти лесных пожаров на площади 243 гектаров, один из них на площади 80 гектаров локализован. Основной причиной возгорания остаются грозы.

Первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов сообщил, что за прошедшие сутки в Югре ликвидировано шесть возгораний, обнаружено три. Пожары тушат 93 человека. Угроз населенным пунктам и объектам экономики нет. Пожарные из других регионов, которые помогали в тушении возгораний на территории Югры, возвращаются на место своей постоянной дислокации. Среди них специалисты Мурманской, Архангельской и Вологодской областей, республик Коми и Карелия.

На сегодняшний день в регионе используются 12 самолетов - на мониторинге и один вертолет на тушении. Югра остается на 5 месте по площади лесных пожаров в списке горящих регионов.

По данным Федеральной Авиалесоохраны, за прошедшие сутки лесные службы и привлеченные лица потушили 59 лесных пожаров в 18 регионах России. Проводятся работы по тушению 127 лесных пожаров в 16 регионах.

Напомним, что в Югре 22 июля сняли режим ЧС введенный из-за огненной стихии. Но на территории округа все еще действует особый противопожарный режим. А с 25 мая введен запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охота и рыболовства в поймах крупных рек.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112.