В ХМАО водитель вновь сел за руль пьяным и за это лишился прав Фото: Татьяна Коркина

В ХМАО 52-летнего мужчину признали виновным в повторном нетрезвое вождении, а кроме судимости он еще и лишился автомобиля.

В окружной прокуратуре рассказали, что нетрезвый мужчина, уже попадался за управление транспортом в алкогольном опьянении, а 28 февраля 2023 года вновь отправился кататься на своем автомобиле «Лада Гранта» по поселку. Его остановили сотрудники ГИБДД. В суде он признал свою вину и раскаялся в своем поступке.

- Суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев, а также конфисковал транспортное средство, которым он управлял в момент совершения преступления - отметили в окружной прокуратуре.