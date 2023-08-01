Югорчанка получила срок за угрозы и нападение на собственного отца

Югорчанка получила срок за угрозы убийства и нападение на собственного отца Фото: Татьяна Коркина

Суд вынес приговор жительнице поселка Игрима, которая избила отца, угрожая его убить. Об этом сообщила окружная прокуратура. Случилось это в мае 2023 года, когда 29-летняя жительница поселка Игрима в нетрезвом состоянии находилась в своей квартире и поссорившись со своим отцом, стала бить его по голове и телу, а затем начала его душить. После этого она взяла нож и ударила отцу по руке. Во время этого она угрожала убить его.

Мужчина сообщил о случившемся в полицию. Уже судимой женщине суд назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что прокуратура Нижневартовска проверяет информацию о нападении пьяного мужчины на детей.