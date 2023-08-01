В Югре готовится к реализации многомиллиардный энергопроект

Фото: Ирина Кузнецова

В Югре реализуется масштабный инвестиционный проект для обеспечения растущих потребностей нефтяной промышленности в электричестве. Специалисты «Россети Тюмень» возведут надстройку 220 кВ на территории переключательного пункта «Угутский» и высоковольтную линию электропередачи для интеграции объекта в энергосистему региона. На реализацию проекта планируется направить около 5 млрд рублей.

В департаменте по связям с общественностью компании сообщили, что сначала будет построена двухцепная линия электропередачи 220 кВ «Святогор – Угутский» протяженностью почти 80 километров. Специалисты установят 366 металлических опор высотой до 45 метров, смонтируют около 480 км сталеалюминиевого провода и переустроят 9 мест пересечений с действующими линейными объектами.

Проведение работ осложняется тем, что трасса воздушной линии проходит по труднодоступной лесистой и болотистой местности, поэтому в процессе будет задействована высокопроходимая техника, а основная часть технологических мероприятий будет проведена зимой, после полного промерзания грунта.

Надстройка 220 кВ в районе переключательного пункта 110 кВ «Угутский» обеспечит выдачу мощности пяти подстанциям 110 кВ. Это значительно усилит энергоузел в районе Средне-Балыкского, Встречного, Унтыгейского, Майского и Среднеугутского месторождений углеводородов в главном нефтедобывающем регионе страны.