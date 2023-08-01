Школьник из Нижневартовска потратил больше 66 тысяч рублей на облик для ножа в мобильной игре Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске 9-летний школьник перевел мошенникам с карты матери больше 66 тысяч рублей. Как рассказали в полиции, с заявлением к ним пришла женщина, которая сообщила, что ее сына обманули в интернете.

Оказалось, что мальчик хотел купить облик для ножа в мобильной игре. Для этого он общался с незнакомцем, который предложил купить промо-коды на игровую валюту и скины на оружие для онлайн-игры. Взамен он попросил указать мобильный номер телефона, якобы для регистрации и дальнейшей активации.

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО

Школьник думал, что переписывается с известным блогером, поэтому следовал всем инструкциям. Он вошел в приложение банка с телефона матери и перевел деньги с ее кредитной карты. Ребенок понимал, что деньги списываются с кредитки, но был уверен, что они поступят на его игровой счет. После переводов аферист перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело.