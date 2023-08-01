Все школы Сургутского района готовы к началу учебного года

Фото: администрация Сургутского района

Школы Сургутского района готовы к началу учебного года. Об этом рассказали в администрации района.

- Все 19 школ приняли муниципальные комиссии. В данный момент акты готовности подписываются надзорными органами. В этом году из бюджета района выделено 146,8 млн рублей на выполнение текущего и капитального ремонтов объектов - говорится в сообщении.

Специалисты уже отремонтировали лестницы, учебные кабинеты, эвакуационные выходы Лянторской СОШ №6, спортивные залы Барсовской СОШ №1 и внутренние помещения Угутской и Ульт-Ягунской школ. Сейчас проводятся работы по обустройству бассейна Лянторской СОШ №7 и внутреннее пространство Ляминской школы.

В Нижнесортымской, Ульт-Ягунской и Ляминской школах заменили системы пожарной сигнализации, во всех школах усилили антитеррористическую безопасность. На сегодняшний день инженерные сети 77 % объектов образования промыты, а к середине месяца завершится подготовка сетей к зиме.