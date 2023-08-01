Туристы из Югры все чаще путешествуют по югу Тюменской области

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Жители северных округов все чаще путешествуют по югу Тюменской области. За первые летние месяцы Тобольск и Абалак посетили на 50% больше путешественников из Югры, чем за аналогичный период прошлого года.

В этом году ожидается увеличение турпотока в Тобольск до 3,5 миллионов человек, к такому выводу пришли специалисты Агентства туризма и продвижения Тюменской области. Аналитики МегаФона также отметили рост привлекательности древней столицы Сибири. По сведениям оператора за первые летние месяцы Тобольск и Абалак посетили на 45% больше путешественников, чем за тот же период годом ранее. Поток туристов из Московского региона, Самарской, Нижегородской областей выросла на 27%. Новый туристический бренд познают жители Калмыкии, Чукотки, Камчатки и Тывы.

Для любителей культурно-исторического наследия оператор модернизировал телеком-инфраструктуру, увеличив покрытие и скорость 4G в аэропорту и железнодорожном вокзале Тобольска, в туристических местах и жилых микрорайонах города, а также «прокачал» мобильный интернет в Абалаке. В самом центре туристического города специалисты оснастили телеком-объект дополнительным оборудованием, что обеспечило скорость передачи данных до 120 Мбит/сек.

К слову, туристы из Югры уже оценили качество связи. Мобильная активность югорчан, отдыхающих в Тобольске, выросла почти вдвое (на 98%) по сравнению с прошлым годом. Только в первый месяц лета абоненты оператора из ХМАО прокачали объем данных, которого хватит, чтобы посмотреть фильм «Тобол» более двух тысяч раз.

Как считает директор МегаФона в Тюменской области Евгений Пфлаумер, качественная связь является важной составляющей для комфортного отдыха туристов.

– Смартфон и мобильный интернет – это помощь при бронировании отелей, поиске маршрутов и, конечно, возможность выкладывать фотоотчеты и онлайн-трансляции в соцсетях. Для удобства жителей и гостей Тобольска и Абалака к летнему сезону мы модернизировали базовые станции более чем в десяти локациях, что сделало работу сети в туристических центрах еще устойчивее - подчеркнул Евгений Пфлаумер.