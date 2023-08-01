Фото: Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО

В Югре 1 августа проводятся работы по тушению 5 лесных пожаров на площади 243 га, в том числе: 2 пожара в Советском лесничестве на площади 150 га, 1 пожар локализован на площади 80 га; 2 пожара действует в Нижневартовском лесничестве на площади 90 га; 1 пожар действует в Белоярском лесничестве на площади 3 га.

В тушении пожаров задействовано 93 работника Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов проводится в постоянном режиме.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали: 160 ландшафтных пожаров на площади 26 341,83 га; 499 лесной пожар на площади 49 759,21 га и 6 возгораний в природных заповедниках на площади 525 га.