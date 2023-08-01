Всемирно известный фотограф создает шедевры в новом проекте в ХМАО

Фото: телеграм-канал правительства Югры

Всемирно известный фотограф Олег Зотов работает над новым проектом в Югре. Как сообщили в правительстве Югры, в Ханты-Мансийске стартовали съемки под рабочим названием «Мифы и духи Югры».

Следующие две недели Олег вместе с медиаэкспедицией, организованной фондом гражданских инициатив, посетит самые красивые и загадочные места Югры, чтобы запечатлеть аутентичную культуру народов Севера.

Фото: телеграм-канал правительства Югры

Моделями выступят жители округа: артисты, танцоры, сотрудники музеев и заповедных территорий. Фотограф создаст настоящий шедевр, с помощью современной пиротехники и технического оборудования. Олег Зотов не первый раз работает в ХМАО, он был автором фотопроекта «Сердце Югры» и дважды экспертом в окружном конкурсе «Открой Югру!».