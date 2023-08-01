В Советском водитель отечественного авто пострадал в ДТП

Фото: Госавтоинспекция Югры

В Югре зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

В Советском в результате ДТП пострадал один человек. Это случилось на пересечении улиц Гагарина и Кирова в Советском. Как рассказали в ГИБДД, 66-летний мужчина, управляя автомобилем «УАЗ», при выезде со второстепенной дороги, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Mercedes», движущимся по главной дороге. В результате аварии водитель «УАЗ» получил травмы.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 19 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 140 водителей и 50 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.