В Югре 1 августа потеплеет до +29 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 1 августа ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер северо-восточный ночью 3 – 8 м/с, днем 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +14, +19 °С, днем воздух прогреется до +23, +28 °С.

В Ханты-Мансийске синоптики также обещают переменную облачность. Ночью осадков не ожидается, а днем возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный ночью 3 – 8 м/с, днем усилится до 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +15, +17 °С, днем потеплеет до +24, +29 °С.

Подробнее о погоде в регионе смотрите в инфографике МЧС.