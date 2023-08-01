Пожары в Югре: последние новости на 1 августа 2023 года Фото: Татьяна Коркина

В Югре все еще горит лес. Несмотря на уменьшение площади природных возгораний в округе все еще выявляют новые очаги. По последним данным, в регионе зарегистрировано семь лесных пожаров на площади 194 га, из них три на площади 191 га локализовано. Причиной возгорания являются грозы.

Как сообщил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов, в Югре локализовано ландшафтное возгорание на расстоянии 2,5 км от населенного пункта Каркатеевы Сургутского района. Причиной возгорания стал человеческий фактор. За прошедшие сутки потушили семь лесных пожаров и обнаружено еще семь. В работе по тушению возгораний принимают участие 85 человек. Угроз населенным пунктам и объектам экономики нет. На сегодняшний день 12 самолетов находятся на мониторинге, а два вертолета на тушении.

По данным Федеральной Авиалесоохраны, за неделю, с 24 по 30 июля, в России ликвидировали 556 лесных пожаров в 42 регионах страны. За неделю наибольшее количество лесных пожаров ликвидировано в ЯНАО и ХМАО, Якутии, Иркутской, Магаданской, Амурской, Челябинской областях, Красноярском, Хабаровском, Алтайском краях. Основными причинами возникновения лесных пожаров остается грозовой фактор, нарушения правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесам территориях.

Напомним, что в Югре 22 июля сняли режим ЧС введенный из-за огненной стихии. Но на территории округа все еще действует особый противопожарный режим. А с 25 мая введен запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охота и рыболовства в поймах крупных рек.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112.