Сургут станет площадкой проведения Чемпионата России и Всероссийских соревнований по самолетному спорту

Фото: Пилотажная группа Барсы

Сургут соберет любителей самолетного спорта из разных уголков страны. Город станет площадкой проведения Чемпионата России и Всероссийских соревнований по самолетному спорту. Он пройдет с 14 по 20 августа на аэродроме "Боровая".

- Мы примем 35 спортменов из Югры, Самарской, Воронежской, Калужской, Ивановской областей, Пермского края, Санкт-Петербурга, Москвы. Среди них абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу на Як-52 Александр Мякишев. Будем ждать выступления и нашего чемпиона Ивана Барсова - рассказали в пресс-службе администрации Сургута.

Планируется провести тренировочные и соревновательные полеты, показательные выступления сургутской пилотажной группы "Барсы", выступления парашютистов, показ авто, мото, велотехники, работ авиамоделистов, концертная программа. Мероприятия для зрителей пройдут 19 августа.