В Сургуте из-за нарушений пожарной безопасности закрыли гостиницу Фото: Татьяна Коркина

По требованию прокурора суд обязал организацию устранить нарушения закона о пожарной безопасности в гостиничном комплексе. Об этом сообщает окружная прокуратура.

- Прокуратура Сургута провела проверку соблюдения требований пожарной безопасности в гостиничном комплексе «Маяк», принадлежащем ООО «Запсибинвест». При обследовании установлен демонтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещениями эвакуации людей при пожаре - говорится в сообщении.

Из-за риска для безопасности жизни и здоровья людей гостиницу решено закрыть. Эксплуатация гостиницы, где автоматическая пожарная сигнализация, а также система оповещения и эвакуации людей при пожаре частично демонтирована и не функционирует, может привести к трагическим последствиям. Для защиты граждан прокурор города обратился в суд с иском для устранения нарушений требований пожарной безопасности в гостинице.

Суд обязал в течении 60 дней устранить нарушения, а также наложил запрет на работу гостиницы до устранения нарушений.