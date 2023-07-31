Прокуратура Югры выясняет причины пожара в аварийном доме в Приобье

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Прокуратура Югры выясняет причины пожара в аварийном доме по улице Газовиков-17, в Приобье (Октябрьский район).

- По поручению прокурора автономного округа Ботвинкина Е.Б. прокуратура Октябрьского района организовала проверку по факту произошедшего 31 июля 2023 года пожара в деревянном аварийном жилом доме. Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Октябрьского района Шелест Е.Н. - говорится в сообщении окружной прокуратуры.

- 10:05 диспетчеру Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в двух этажном жилом доме. Первое подразделение прибыло через 2 минуты, наблюдалось открытое горение чердачного помещения. Для ликвидации пожара задействовано 16 человек личного состава и 4 единицы техники. Самостоятельно эвакуировались 20 человек. По предварительным данным пострадавших нет - сообщите ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Прокуратура оценит насколько соблюдены требования противопожарного законодательства, обеспечено тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего. Также определит степень ответственности виновных лиц, и насколько быстро приняты меры органами местного самоуправления к расселению людей из аварийного дома.

Кроме того, прокуратура оценит своевременность реагирования экстренных служб. По итогам проверки примут меры прокурорского реагирования.