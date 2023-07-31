Из Сургутского района в зону СВО отправят 128 коробок с гречкой, рисом, макаронами и консервами

Фото: администрация Сургутского района

Из Сургутского района в зону СВО отправят 128 коробок с гречкой, рисом, макаронами, консервами. Все эти продукты, а также сладости и наборы средств гигиены добровольцы Сургутского района укомплектовали и направили в гуманитарный, добровольческий корпус Югры.

- В каждую коробочку мы кладем письмо от Сургутского района со словами поддержки ребятам, которые сейчас защищают границы РФ. Очень хочется, чтобы нашим ребятам было вкусно и тепло от тех посылок, которые они получают не только от Сургутского района, но и от всей Югры. Это все то, что позволит бойцам держать себя в форме помимо того, что организовано Министерством обороны РФ, - рассказала начальник управления молодёжной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района Севинч Мамедова.

Кроме того, регулярно, до 10 числа каждого месяца, волонтеры в Сургутском собирают и отправляют добрые посылки в окружной гуманитарный добровольческий корпус.