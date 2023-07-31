Двенадцатилетняя школьница сняла мультик про Сургутский район

Фото: администрация Сургутского района

Двенадцатилетняя девочка сняла мультик про Сургутский район. Школьница прислала на конкурс «Вонт сурем * Таежные узоры» свой мультфильм под названием «Надо только постараться». Это первый мультфильм в номинации «Мой район, моя судьба», посвященной 100-летию Сургутского района. В ролике звучат строки из письма краеведа Ивана Захарова.

На конкурс работы уже прислали авторы из Магадана, Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Всего было 56 заявок. Конкурс анимационных фильмов «Вонт сурем * Таежные узоры» продлится до конца лета.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургутском районе разбили тарелку в честь начала съемок нового полнометражного фильма. Для съемочного процесса закупили все необходимое оборудование.