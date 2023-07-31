Спортсмены из Сургута стали призерами и победителями Первенства России по тайскому боксу

Фото: Администрация Сургута

Сургутские спортсмены стали призерами и победителями Первенства России по тайскому боксу. Об этом сообщает администрация Сургута. Соревнования проходили с 24 по 31 июля в Тюмени. Ребята, которые заняли первое место отправятся на первенство Мира в Турции.

Золото забрали: Руслана Гараева, Анастасия Тихонова, Каролина Петрова и Роман Волукас. Второе место заняли Анвар Раджабов, Мария Горулько и Арсений Чернов. А третье место досталось Егору Фокину и Темирхану Юмартову.

Сархан Акберов и Виктория Плаксина не заняли призовых мест, но достойно выступили.

Напомним, ранее мы писали о том, что боксер Альберт Батыргазиев из Югры одержал победу над доминиканцем Фрэнсисом Фрометой.