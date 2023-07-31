Прокуратура Нижневартовска проверяет информацию о нападении пьяного мужчины на детей

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Прокуратура начала проверку по опубликованной в СМИ информации об избиении детей. В соцсетях гуляет история о том, что некий нетрезвый мужчина избил двух мальчиков и угрожал им расправой. Случилось это, как описывают СМИ, в третьем микрорайоне в Нижневартовске.

- Прокуратура Нижневартовска по информации, опубликованной в СМИ, организовала проверку по факту применения жителем физической силы к несовершеннолетним. На территории 3-го микрорайона пожилой мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил двух мальчиков и угрожал им расправой - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты меры. Правоохранительные органы также проводят доследственную проверку, которая контролируется прокуратурой.