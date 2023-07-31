Горели дачи, жилые дома, автомобили: В Югре за неделю зарегистрировано 39 пожаров

Фото: архив ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

За пошедшую неделю, с 24 по 31 июля, в Югре потушили 39 пожаров. Спасено материальных ценностей на сумму более 47 миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МЧС России по ХМАО-Югре. Чаще всего горели строения, в числе которых жилые дома, дачи, бани, хозяйственные постройки, а также 6 автомобилей.

Кроме того, зафиксировано 2 происшествия на воде: 1 человек погиб, а 1 удалось спасти.

ГУ МЧС России по ХМАО призывает жителей и гостей округа соблюдать правила пожарной безопасности. А в случае пожара незамедлительно сообщить по телефонам 101, 112.