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НовостиПроисшествия31 июля 2023 10:00

Горели дачи, жилые дома, автомобили: В Югре за неделю зарегистрировано 39 пожаров

МЧС призывает жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности
Виктория Терина
Фото: архив ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: архив ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

За пошедшую неделю, с 24 по 31 июля, в Югре потушили 39 пожаров. Спасено материальных ценностей на сумму более 47 миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МЧС России по ХМАО-Югре. Чаще всего горели строения, в числе которых жилые дома, дачи, бани, хозяйственные постройки, а также 6 автомобилей.

Кроме того, зафиксировано 2 происшествия на воде: 1 человек погиб, а 1 удалось спасти.

ГУ МЧС России по ХМАО призывает жителей и гостей округа соблюдать правила пожарной безопасности. А в случае пожара незамедлительно сообщить по телефонам 101, 112.