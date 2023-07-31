Подозреваемый в убийстве сургутянина почти год скрывался в Казахстане

Фото: предоставлено сотрудниками Департамента полиции г.Алматы/Пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре

Югорские полицейские нашли второго подозреваемого в убийстве сургутянина в сентябре прошлого года. Оказалось, что он скрывался в Казахстане. Ранее его объявили в международный розыск за совершение тяжких преступлений на территории России.

Напомним, в середине сентября 2022 года в СОТ «Дорожник» в Сургуте пропал 42-летний мужчина. Полицейские узнали, что он стал жертвой жуткого убийства. В тот день мужчина хотел увидеться со своим другом, но встреча не состоялась. На обратном пути он познакомился с двумя мужчинами и отправился выпить с ними. Собутыльники силой отобрали у нового знакомого телефон и боясь, что он заявит в полицию убили его. Один из преступников нанес около 5 смертельных ножевых ранений. А потом они закопали труп на участке.

В конце декабря труп мужчины раскопали и даже нашли похищенный сотовый телефон на территории Челябинской области. Один из подозреваемых задержан и заключен под стражу. А его подельник через три дня после преступления покинул территорию России и был объявлен в федеральный, а позже в международный розыск.

Некоторое время он проживал на Родине, а затем нелегально пересек границу и скрылся в Казахстане, где работал на автомойке. В мае, скрываясь от правосудия, он переехал в Алмату.

Сейчас он задержан и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о его экстрадиции в РФ.

- В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 161 УК РФ «Грабеж», и ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство» -пояснили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре