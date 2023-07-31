В Югре медики вернули зрение мужчине после осколочного ранения

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Югорские врачи вернули мужчине зрение. С Валерием произошел несчастный случай — осколок попал ему прямо в правый глаз и его экстренно привезли в Сургутскую окружную клиническую больницу. Тогда он уже не видел ничего, кроме света.

Но всё закончилось хорошо. Благодаря высокому профессионализму медиков удалось сохранить зрение.

- Осложняло ситуацию то, что есть рана хрусталика и внутриглазное инородное тело, вколоченное в оболочки заднего полюса глаза, а именно в сетчатку и хориоидею. Для того, чтобы извлечь это инородное тело, необходимо было прибегнуть к современному высокотехнологичному методу хирургического лечения, - отметила заведующая отделением офтальмологии Сургутской окружной клинической больницы Элина Санторо.

Операция длилась около двух часов и прошла без осложнений. Мужчине поставили искусственный хрусталик и он уже вернулся к привычному образу жизни.