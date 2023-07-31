В Югре сотрудника сотовой компании задержали за оформление сим-карты без ведома клиента

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В Нижневартовске 32-летний сотрудник офиса продаж одного из сотовых операторов решил улучшить показатели своей работы по планам продаж, от которых зависела его премия. А сделал он это незаконным способом: оформил сим-карту на имя клиента без его ведома.

- В ходе проведенных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по ХМАО – Югре выявлен факт неправомерного доступа к компьютерной информации - рассказали в пресс-службе полиции.

Возбуждено уголовное дело. Парню может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.