В Нижневартовске с размахом отметили фестиваль «Ярмарка вкусов»

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске прошел фестиваль «Ярмарка вкусов», участие в котором приняли порядка 20 предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Любители вкусностей могли приобрести на празднике сладкую и хлебобулочную продукции, плов, шашлык, пиццу и многое другое. А еще там можно было найти эксклюзивные вещи, такие как гипоаллергенные игрушки, игрушки ручной работы, бусы, броши и амулеты из камней.

Так, предприниматель Алена Новикова предлагала горожанам свою необычную продукцию - гипоаллергенные игрушки ручной работы.

Фото: администрация Нижневартовска

- Уже на протяжении восьми лет принимаю участие в различных выставках, ярмарках. Продукцию любят брать особенно маленьким деткам, так как она развивает мелкую моторику. Каждая вещь индивидуальна, двух одинаковых никогда не бывает», - рассказала Алена Новикова.

Также на площади была организована культурная программа с участием творческих коллективов и развлекательные мероприятия для детей.