В Югре тушат 7 лесных пожаров на площади свыше 270 гектаров

Фото: Департамент недропользования и природных ресурсов

В Югре тушат 7 лесных пожаров на площади 271,9 гектаров, из которых 4 локализованы на площади 226,4. По информации департамента недропользования и природных ресурсов Югры, пожары зарегистрированы: 1 пожар в Аганском лесничестве на локализованной площади 90 га. В Нижневартовмком лесничестве 2 лесных пожара на площади 43 га, в Советском лесничестве 3 лесных пожаров на площади 127,5 га, из которых локализованы 2 на площади 125 га и 1 лесной пожар в Сургутском лесничестве на локализованной площади 11,4 га.

Ландшафтных возгораний не зарегистрировано. В тушении пожаров задействованы 88 работников Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов продолжается.

Всего с начала пожароопасного периода в ХМАО потушили 159 ландшафтных пожаров на площади 26 314,83 гектаров, 487 лесных пожаров на площади 49 413,4 га и 6 возгораний в природных заповедниках на площади 525 га.