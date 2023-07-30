В Югре 30 июля столбик термометра поднимется до +27 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 30 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. В отдельных районах кратковременный дождь и грозу. Ветер в регионе будет северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16 °С, днем воздух прогреется до +22, +27 °С.

В. Ханты-Мансийске также переменная облачность, но без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Ночью термометр покажет +14, +16 °С, а днем потеплеет до +23, +25 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно узнать в инфографике МЧС.