Цены на картофель в Югре за 6 месяцев выросли на 61%

За месяц овощ в ХМАО подорожал почти 30% или на 12 рублей.
Фото: Виктория Гаврик
В Ханты-Мансийском округе резко подорожал картофель. За полгода средняя стоимость килограмма этого овоща в регионе подскочила почти на 60%. Об этом говорится в данных сервиса от Росстата «Ай мониторинг».
— Средняя стоимость килограмма картофеля сейчас составляет 49,50 рублей. В конце декабря цена была 30,69 рубля. Рост составил 61,29%, — следует из статистики ведомства.
Кроме того, за месяц овощ подорожал почти 30% или на 12 рублей.
Самый дорогой картофель на сегодняшний день по Уралу продают в ЯНАО, где килограмм стоит 63 рубля, согласно исследованию. А самый дешевый — в Курганской области. Здесь за килограмм в среднем просят 48 рублей.