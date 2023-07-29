Цены на картофель в Югре за 6 месяцев выросли на 61%

За месяц овощ в ХМАО подорожал почти 30% или на 12 рублей. Фото: Виктория Гаврик

В Ханты-Мансийском округе резко подорожал картофель. За полгода средняя стоимость килограмма этого овоща в регионе подскочила почти на 60%. Об этом говорится в данных сервиса от Росстата «Ай мониторинг».

— Средняя стоимость килограмма картофеля сейчас составляет 49,50 рублей. В конце декабря цена была 30,69 рубля. Рост составил 61,29%, — следует из статистики ведомства.

Кроме того, за месяц овощ подорожал почти 30% или на 12 рублей.

Самый дорогой картофель на сегодняшний день по Уралу продают в ЯНАО, где килограмм стоит 63 рубля, согласно исследованию. А самый дешевый — в Курганской области. Здесь за килограмм в среднем просят 48 рублей.