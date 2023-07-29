Пожары в Югре: последние новости на 29 июля 2023 года

Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

В Югре потушили практически все природные пожары. По последним данным в регионе проводились работы по тушению трех лесных пожаров на площади 45 гектаров. Авиапатрулирование югорских лесов продолжается в постоянном режиме несмотря на снижение количества. На мониторинге работают три самолета.

За сутки ликвидировано три лесных пожара, обнаружено одно новое возгорание. Тушением пожаров занимаются 58 человек. Угроз населенным пунктам и объектам экономики по-прежнему нет.

По данным Федеральной Авиалесоохраны, за прошедшие сутки лесные службы потушили 61 лесной пожар в 21 регионе России. По последним данным, в России тушили 188 лесных пожаров в 21 регионе.

Напомним, в Югре 22 июля сняли режим ЧС введенный из-за огненной стихии. Но на территории округа все еще действует особый противопожарный режим. А с 25 мая введен запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охота и рыболовства в поймах крупных рек.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112.