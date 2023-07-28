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НовостиОбщество28 июля 2023 5:54

После вмешательства прокуратуры в Сургуте ликвидировали 10 свалок

Прокуратура заставила департамент недропользования и природных ресурсов Югры убрать свалки мусора
Виктория Терина
После вмешательства прокуратуры в Сургуте ликвидировали 10 свалок

После вмешательства прокуратуры в Сургуте ликвидировали 10 свалок

Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура помогла ликвидировать несанкционированные свалки в Сургуте. Сделала это после обращения горожан.

- Прокуратура Сургута в ходе проверки, проведенной по обращениям граждан, выявила 10 несанкционированных свалок отходов производства и потребления на землях лесного фонда в границах Сургутского участкового лесничества - говорится в сообщении пресс-службы окружной прокуратуры.

Департамент недропользования и природных ресурсов округа не принимал никаких мер по ликвидации свалок и для защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду прокурор города внес представление в адрес директора Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры, потребовав устранить свалки.