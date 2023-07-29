В Югре 29 июля 2023 будет жарко и дождливо

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО.

В Югре сегодня ночью, 29 июля, местами ожидаются неблагоприятные явления. А именно: сильный дождь, туман, ветер порывами 7-12 м/с и гроза в Сургутском, Ханты-Мансийском и Нижневартовском районах.

Утром в Югре будет пасмурно, а температура воздуха составит +12…+17 градусов. Днем переменная облачность с прояснениями, воздух прогреется до +28 градусов. Влажность воздуха утром составит 53%, днем 63%, а вечером снова поднимется до 70%.

29 июля православная церковь отдает дань памяти святому мученику Афиногену и его ученикам, пострадавшим за веру в Иисуса Христа. В народном календаре — Финогеев день.