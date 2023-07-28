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НовостиПроисшествия28 июля 2023 7:26

Житель Нефтеюганска лишился денег при покупке водительских прав у мошенника

Югорчанин перевел мошеннику 45 тысяч рублей, пытаясь получить права без обучения
Виктория Терина
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Житель Нефтеюганска решил всех обмануть и купить водительское удостоверение, но в итоге обманули его и оставили без денег. 31-летнему югорчанину пришлось обратится в полиции и рассказать, что он решил воспользоваться услугами посредника, который обещал помочь в получении водительского удостоверения. Объявление мужчина нашел на одном из сайтов. Северянину обещали, что в течение нескольких дней документ будет у него на руках без фактического обучения.

Мужчина согласился и перевел на неизвестный счет 45 тысяч рублей. После этого попытки дозвониться до продавца оказались безуспешными.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы - сообщили в пресс-службе ОМВД России по Нефтеюганску.