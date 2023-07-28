В Нижневартовске простились с бойцом Евгением Стрельниковым

Фото: Анастасия Стрельникова

33-летний боец из Нижневартовска Евгений Стрельников погиб в зоне СВО 12 июля 2023 года. О том, что его не стало рассказала жена бойца Анастасия.

- В ходе выполнения боевых задач в зоне СВО героически погиб в бою любимый муж, сын, брат Стрельников Евгений Геннадьевич. Ты навсегда в моем сердце. Это были самые счастливые 15 лет совместной жизни - написала Анастасия на своей странице в соцсети.

Евгений родился и вырос в Нижневартовске. В октябре прошлого года его призвали на службу в рамках частичной мобилизации. Супруга вспоминает он нем, как о добром, отзывчивом, отважном человеке. Ему было всего 33 года. С героем простились сегодня, 28 июля 2023, в ритуальном зале «Белый ангел».