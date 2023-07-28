В Югре медики спасли молодого мужчину с обширным инфарктом

Фото: телеграм-канал администрации Сургута

Врачи Окружного кардиодиспансера спасли молодого мужчину с обширным инфарктом миокарда. Об этом рассказали в администрации города.

- Сердце молодого мужчины спасали дежурившие в тот день кардиологи, анестезиологи-реаниматологи и рентгенохирурги. Многорусловое поражение коронарных артерий в разы повышает сложность хирургического вмешательства - говорится в телеграм-канале администрации.

У пациента был перекрыт кровоток сразу в нескольких сосудах. Случай оказался тяжелым и в этой ситуации рентгенохирурги используют специальные средства поддержки и методично, шаг за шагом, восстанавливают проходимость сосудов.

Сейчас молодой человек чувствует себя хорошо, его перевели в обычную палату, но ему еще предстоит лечение под чутким контролем кардиолога, а затем и реабилитация. Медики подчеркнули, что операция является лишь первой ступенью на пути к выздоровлению.

Специалисты отметили, что по статистике в Югре смертность от инфаркта в 2,5 раза ниже, чем в России.