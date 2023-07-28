Житель Нижневартовска напал на знакомого из-за старого конфликта, избил его и украл телефон Фото: Юлия Кучеренко

В Нижневартовске полицейские задержали подозреваемого в грабеже, им оказался 32-летний житель города. А заявил о грабеже также 32-летний местный житель. Полицейским он рассказал, что возвращался домой по улице Чапаева и к нему подошел мужчина, начал бить его и выхватив смартфон убежал.

Подозреваемый признался, что украденный мобильный телефон хранил у себя дома, где его и нашли полицейские. Смартфон вернули владельцу. Оказалось, что таким образом задержанный мужчина решил поквитаться с пострадавшим из-за прошлых конфликтов. По этой причине конфликта между мужчинами началась сначала словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. Дебошир сначала пытался усадить в свой автомобиль вартовчанина, но получив отпор, схватил его телефон и уехал.

Возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит лишения свободы на срок до 4-х лет.